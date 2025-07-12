Водій Bolt під наркотиками збив дівчину у Вінниці: постраждала в лікарні

Сьогодні вдень на вулиці А. Первозванного 32-річний водій автомобіля Renault з маркуванням служби таксі Bolt скоїв наїзд на 22-річну дівчину.



Під час освідування у чоловіка виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Водія затримали в процесуальному порядку.

Відомо, що він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Постраждала госпіталізована. За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами до восьми років.

Фото: автомобіль вже поміщено на арештмайданчик (facebook.com/vinn.police)