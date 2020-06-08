Водитель вылетел из авто: в Киеве на проспекте Победы произошло смертельное ДТП

В ночь на понедельник, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один человек погиб на месте происшествия.

Об этом сообщают "ВартовіЕспресо".

Предварительно известно, что автомобиль Honda Civic, двигаясь в направлении Брест-Литовского шоссе, на высокой скорости въехал в бетонный парапет, обрамляющий опору путепровода. От удара неприщебнутий пассажир Honda вылетел из авто. Мужчина получил смертельные травмы, погиб на месте происшествия.

Также Honda задела легковушка BMW. Водители обоих автомобилей от помощи врачей отказались. На месте также работают спасатели ГСЧС. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

РБК-Украина писало, что в Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и грузовика.

Напомним, в субботу утром, 6 июня, в городе Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи, в результате травмировано 4 человек.

Ранее под Мелитополем Запорожской области легковой автомобиль попал под поезд, погиб один человек.