Водитель избил прохожего в Киеве: нападавшего отправили в СИЗО

Водителя внедорожника, который накануне избил перехожего в Киеве, отправили в СИЗО на два месяца. Он может выйти из следственного изолятора под залог в 992 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец в Facebook .

Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Днепровской окружной прокуратуры города Киева и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца мужчине, который вчера избил перехожего и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

При этом она добавила, что подозреваемый полностью признал свою вину.

"Его адвокаты попросили о домашнем аресте, но суд отклонил", - добавила Максимец.