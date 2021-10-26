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Вносил недостоверные сведения о COVID-вакцинации: в Хмельницкой области задержали врача

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Хмельницкой области правоохранители задержали врача-травматолога и его помощника. Они наладили схему получения взяток за помощь в приобретении поддельных СOVID-сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, врач наладил схему получения денег через помощника с пациентов за приобретение СOVID-сертификатов. Он вносил в электронные медицинские карты недостоверные сведения о вакцинации против коронавируса, что позволяло получить соответствующий документ. Свои услуги они оценивали в 5 тысяч гривен с человека.

Проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении врачу и его помощнику о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению преступной схемы проводилась прокуратурой и сотрудниками полиции.

Фото: в Хмельницкой области задержали врача: помогал получить поддельные СOVID-сертификаты (gp.gov.ua)

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