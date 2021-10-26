Вносил недостоверные сведения о COVID-вакцинации: в Хмельницкой области задержали врача

По данным следствия, врач наладил схему получения денег через помощника с пациентов за приобретение СOVID-сертификатов. Он вносил в электронные медицинские карты недостоверные сведения о вакцинации против коронавируса, что позволяло получить соответствующий документ. Свои услуги они оценивали в 5 тысяч гривен с человека.

Проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении врачу и его помощнику о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению преступной схемы проводилась прокуратурой и сотрудниками полиции.

Фото: в Хмельницкой области задержали врача: помогал получить поддельные СOVID-сертификаты (gp.gov.ua)