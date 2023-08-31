Вночі окупанти обстріляли Слов'янськ: атаковано підприємство, загинув охоронець

"На жаль, місто обстріляли. Чотири вибухи вночі. "Прильоти" в сільськогосподарське підприємство. На жаль, одна людина загинула",- розповів він.

За словами Ляха, жертвою став охоронець підприємства у селищі Мирному.

Обстріл Донецької області

Населені пункти Донецької області постійно перебувають під обстрілом російських військ, причому часто окупанти атакують не лише населені пункти, що знаходяться на лінії фронту, а й ті, що розташовані у так званому відносному тилу. Людей постійно просять евакуюватись із регіону.

Зазначимо, буквально в ніч проти 30 серпня окупанти в черговий раз атакували населені пункти Донецької області. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили житлові квартали Курахового - загинула одна людина, вісім отримали поранення. Одна з ракет влетіла просто у житлову багатоповерхівку.