ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID

"Инструмент ВНО является важным фактором развития образования, но с учетом года пандемии, определенные события по второй и третьей волне, на 2021 год единственные изменения, которые могут происходить с ВНО, - это формат проведения, который зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Упреки в отмене ВНО являются фейками", - отметил министр.

При этом он не уточнил, каким именно образом в этом году могут изменить формат тестирования.