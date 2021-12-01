Внесли залог почти 1 млн гривен: лидер "антивакцинаторов" вышел из СИЗО

В среду, 1 декабря, лидер так называемых "антивакцинаторов" Остап Стахив был освободен из следственного изолятора. Его сторонники собрали и внесли за него залог почти 1 миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост его адвоката Михаила Магарского в Facebook .

"Остап на свободе", - написал Магарский.

А в Facebook на странице ГО "Права человека" разместили видео разговора лидера "антивакцинаторов" со сторонниками после выхода из СИЗО.

Стахив сказал, что он заедет домой за вещами, а потом направится во Львовскую областную психиатрическую больницу, где по решению суда должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу. По его словам, он сможет свободно передвигаться по территории больницы и пользоваться телефоном.