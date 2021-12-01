UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Внесли залог почти 1 млн гривен: лидер "антивакцинаторов" вышел из СИЗО

Автор: Иванна Шовкун

В среду, 1 декабря, лидер так называемых "антивакцинаторов" Остап Стахив был освободен из следственного изолятора. Его сторонники собрали и внесли за него залог почти 1 миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост его адвоката Михаила Магарского в Facebook.

"Остап на свободе", - написал Магарский.

А в Facebook на странице ГО "Права человека" разместили видео разговора лидера "антивакцинаторов" со сторонниками после выхода из СИЗО.

Стахив сказал, что он заедет домой за вещами, а потом направится во Львовскую областную психиатрическую больницу, где по решению суда должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу. По его словам, он сможет свободно передвигаться по территории больницы и пользоваться телефоном.

Напомним, антивакцинатор Остап Стахив заявил, что у него есть связи с кланом американской семьи Кеннеди.

Читайте РБК-Украина в Google News
антивакцинатор