Внешность Subaru Forester Wilderness для сурового бездорожья рассекречена до премьеры

Весной компания Subaru показала особую версию кросс-универсала Outback с приставкой Wilderness. Машина с увеличенным дорожным просветом и ударопрочным пластиковым обвесом по периметру кузова предназначена для покорения серьезного бездорожья.

Subaru Outback Wilderness

Всеоре производитель анонсировал, что в линейке Wilderness будет еще одна модель и даже распространил тизерное изображение, демонстрирующее часть двери с эмблемой Subaru Wilderness. И хотя модель не была названа, ни у кого не было сомнений, что речь идет о кроссовере Forester.

Тизер Subaru Forester Wildernes

По плану, Subaru Forester Wildernes должен был дебютировать в конце агуста на Нью-Йорском автосалоне, но после отмены выставки из-за коронавируса дата премьеры повисла в воздухе. Известно лишь, что она состоится в ближайшем будущем.

Однако о внешности новинки можно судить уже сейчас - на канадском сайте Subaru появилась фотография, которая во всей красе демонстрирует внешность нового Forester Wilderness.

Судя по фото, новый Suabru Forester Wilderness 2022 построен по тому же рецепту, что и Outback Wilderness. Увеличенный дорожный просвет, массивные колесные арки в обрамлении ударопрочного пластика, колеса оригинального дизайна, черное матовое антибликовое покрытие на капоте.

Также появился скошенный передний бампер, чтобы уменьшить свес и увеличить угол въезда. Цель - сделать из Forester настоящий внедорожник.

Какая-либо техническая инфорамация по новинке пока не обнародована. Предварительно, Forester Wilderness получит под капот 2,5-литровый атсмосферный двигатель Boxer с отдачей 182 л.с. и 239 Нм. Также стоит ожидать более жесткую подвеску и новый внедорожный режим в системе X-Mode.

Появление фото Suabru Forester Wilderness на официальном сайте дает понять, что премьера новинки состоится со дня на день. Напомним, машины серии Wilderness предназначены для рынка Северной Америки (США и Канада) и вряд ли появятся в Украине.