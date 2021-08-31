ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Внешность Subaru Forester Wilderness для сурового бездорожья рассекречена до премьеры

Новина українською →
Вторник 31 августа 2021 20:41
Внешность Subaru Forester Wilderness для сурового бездорожья рассекречена до премьеры Первое официальное фото Subaru Forester Wilderness (Фото: subaru.ca)
Автор: Вадим Добровольский

Специальная версия Subaru Forester Wilderness, предназначенная для сурового бездорожья, дебютирует со дня на день. А пока Subaru дразнит поклонников единственной фотографией, демонстрирующей внешность новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Subaru в Канаде.

Весной компания Subaru показала особую версию кросс-универсала Outback с приставкой Wilderness. Машина с увеличенным дорожным просветом и ударопрочным пластиковым обвесом по периметру кузова предназначена для покорения серьезного бездорожья.

Внешность Subaru Forester Wilderness для сурового бездорожья рассекречена до премьеры

Subaru Outback Wilderness

Всеоре производитель анонсировал, что в линейке Wilderness будет еще одна модель и даже распространил тизерное изображение, демонстрирующее часть двери с эмблемой Subaru Wilderness. И хотя модель не была названа, ни у кого не было сомнений, что речь идет о кроссовере Forester.

Внешность Subaru Forester Wilderness для сурового бездорожья рассекречена до премьеры

Тизер Subaru Forester Wildernes

По плану, Subaru Forester Wildernes должен был дебютировать в конце агуста на Нью-Йорском автосалоне, но после отмены выставки из-за коронавируса дата премьеры повисла в воздухе. Известно лишь, что она состоится в ближайшем будущем.

Однако о внешности новинки можно судить уже сейчас - на канадском сайте Subaru появилась фотография, которая во всей красе демонстрирует внешность нового Forester Wilderness.

Внешность Subaru Forester Wilderness для сурового бездорожья рассекречена до премьерыСудя по фото, новый Suabru Forester Wilderness 2022 построен по тому же рецепту, что и Outback Wilderness. Увеличенный дорожный просвет, массивные колесные арки в обрамлении ударопрочного пластика, колеса оригинального дизайна, черное матовое антибликовое покрытие на капоте.

Также появился скошенный передний бампер, чтобы уменьшить свес и увеличить угол въезда. Цель - сделать из Forester настоящий внедорожник.

Какая-либо техническая инфорамация по новинке пока не обнародована. Предварительно, Forester Wilderness получит под капот 2,5-литровый атсмосферный двигатель Boxer с отдачей 182 л.с. и 239 Нм. Также стоит ожидать более жесткую подвеску и новый внедорожный режим в системе X-Mode.

Появление фото Suabru Forester Wilderness на официальном сайте дает понять, что премьера новинки состоится со дня на день. Напомним, машины серии Wilderness предназначены для рынка Северной Америки (США и Канада) и вряд ли появятся в Украине.

Ранее сообщалось, что Subaru назвала дату дебюта нового WRX. Премьера нового поколения легендарного спортседана состоится 10 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Subaru
NEWS
Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)
Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)
DAILY
"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации