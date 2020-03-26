Внеочередное заседание Рады: Тимошенко призвала разработать алгоритм защиты людей

Главная задача внеочередного заседания Верховной Рады Украины - разработать действенный алгоритм защиты людей и поддержания экономику в условиях распространения коронавируса в Украине. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK, передает РБК-Украина.

"Страна должна быть обеспечена масками, аппаратами искусственной вентиляции легких, лекарствами и всеми другими необходимыми средствами. В законе для противодействия кризисным процессам, который будет рассматривать парламент, в том числе жесткий запрет любого экспорта тех товаров, которые сегодня необходимы стране, и уголовная ответственность за скрытый экспорт и, в частности, за мародерство и спекуляции", - заявила Юлия Тимошенко.

По ее мнению, правительство должно держать под контролем цены, чтобы предотвратить подорожанию товаров в крайне непростое для людей время.

"Надо установить ограничения на период карантина и кризисной ситуации - нельзя перепродавать товары, а только от производителя поставлять на прилавки; установить не более 30% рентабельности на это время", - добавила она.

Тимошенко убеждена, должны быть обеспечены надлежащая оплата труда и защита медицинских работников, которые "оказались на передовой борьбы с коронавирусом".

"Врачи для нас сегодня - это по сути наши спасители. Нужно, чтобы врачам, медсестрам, медицинскому персоналу повысили заработные платы. И я согласна со словами министра здравоохранения, что сегодня надо вводить почасовую оплату труда для медиков. Нужно немедленно обеспечить их всеми необходимыми средствами защиты", - заверила лидер "Батькивщины".

В то же время, добавляет Тимошенко, нельзя допустить остановки экономики. Поэтому надо позаботиться, чтобы люди имели возможность работать либо удаленно, либо непосредственно на рабочих местах с соблюдением всех необходимых для предотвращения распространения болезни санитарных мероприятий.

"По недавним опросам, 57% людей сказали, что они больше, чем три-четыре недели не продержатся без заработной платы и без работы. А дальше, если не будет поступлений в бюджет, то не будет и пенсий. Нам нельзя такого допустить. Чтобы предотвратить это - мы должны не останавливать, а наоборот стимулировать экономику. Нужно выполнять правила карантина, но страна должна иметь возможность работать", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, внеочередное заседание Верховной рады перенесли на субботу, 28 марта. Как сообщает РБК-Украина источник, такое решение было принято в связи с тем, что не успели подготовить весь пакет законопроектов.

Ранее сообщалось, что Верховная рада в четверг, 26 марта, на внеочередном заседании рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения.