Внеочередное заседание Рады по коронавирусу: онлайн

Верховная рада собирается на внеочередное заседание 17 марта для рассмотрения вопросов, связанных с распространением коронавируса в стране. Какие законопроекты вынесены на голосование, и все подробности заседания парламента - в материале РБК-Украина.

ВР проводит внеплановое заседание по коронавирусу

Внеочередное заседание Верховной рады было назначено на 17 марта с 08:00 до 10:00. Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты должны собраться во вторник для рассмотрения ряда законопроектов, касающихся вспышки коронавируса.

Повестка дня

На голосование 17 марта вынесены:

законопроект, направленный на противодействие коронавирусу;

законопроекты, предполагающие повышение доступности лекарственных средств (№2538 и №2539);

законопроект об отсрочке декларирования;

законопроект №3218 об организации работы Верховной рады на время карантина.

Раде предлагают усилить карантинный режим по всей стране

Комитет по вопросам здравоохранения 17 марта представит на рассмотрение ВР проект закона, направленный на противодействие коронавирусу.

Документ подразумевает усиление карантина на всей территории Украины с ограничением работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе), спортивных клубов, салонов красоты.

Также глава Комитета Михаил Радуцкий сообщил, что парламенту предложат ограничить работу общественного транспорта. Предполагается введение особого графика работы транспорта по часам.

Положения закона по противодействию коронавирусу

Законопроект предусматривает перечень мер для борьбы со вспышкой СOVID-19 в Украине:

организация оперативной закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;

возможность полной предоплаты за товары и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медицинских изделий, закупаемых в целях предотвращения и борьбы с коронавирусом;

предоставление населению возможности работать дистанционно на период карантина, либо предоставление отпуска;

запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля на период карантина;

введение карантина приравнивается к форс-мажорным обстоятельствам;

нарушение обсервации влечет административное наказание, умышленное заражение людей - уголовную ответственность;

дополнительные надбавки медперсоналу и прочим лицам, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;

внесение изменений в Трудовой кодекс (возможность предоставления оплачиваемого отпуска).

Стоит отметить, что данный закон является временным и, в случае принятия, будет действовать на протяжении 3 месяцев.

Законопроект об отсрочке налогов

Финансовый комитет ВР разработал проект закона об отсрочке декларирования и отмене налоговых штрафов в рамках карантина.

На рассмотрение 17 марта вынесут следующие положения документа:

освобождение от ответственности за нарушения, в т.ч. от пени, совершенные в период 2 или 3 месяцев;

освобождение самозанятых лиц от уплаты ЕСВ на 2 месяца;

отсрочка подачи деклараций о доходах физлиц до 1 июля 2020 года;

освобождение от уплаты земельного налога и налога на недвижимое имущество до конца мая 2020;

приостановка проведения проверок до 1 июля 2020.

График работы парламента изменится

Во время внеочередного заседания Верховной рады 17 марта нардепам предложат пересмотреть календарный план работы.

Предполагается, что из-за вспышки коронавируса до 3 апреля парламентарии будут работать в комитетах, а заседания в сессионном зале проходить не будут. Таким образом, изменится очередность комитетских и пленарных недель.

Вместе с этим, в Кабмине призывают парламент быть готовым к проведению внеочередных заседаний в скором времени, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.