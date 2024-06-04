Внаслідок удару Ізраїлю у Сирії загинув посадовець Іранської революційної гвардії

Радник Іранської революційної гвардії (Корпус вартових Ісламської революції) був убитий під час ізраїльської повітряної атаки в Сирії в неділю, 2 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Іранське інформаційне агентство SNN, на яке посилається Reuters, ідентифікувала офіцера як Саїда Аб’яра, не вказуючи його звання.
Слід зазначити, що, за повідомленнями інших ЗМІ, подія сталася у понеділок, 3 червня.
Нагадаємо, 3 червня повідомлялося, що біля міста Алеппо на північному заході Сирії зафіксований ракетний удар по заводу, що підконтрольний угрупованню "Хезболла".
За даними сирійських державних ЗМІ, військово-повітряні сили Ізраїлю атакували ракетами завод з переплавки міді.
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