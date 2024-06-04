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Внаслідок удару Ізраїлю у Сирії загинув посадовець Іранської революційної гвардії

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Радник Іранської революційної гвардії (Корпус вартових Ісламської революції) був убитий під час ізраїльської повітряної атаки в Сирії в неділю, 2 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Іранське інформаційне агентство SNN, на яке посилається Reuters, ідентифікувала офіцера як Саїда Аб’яра, не вказуючи його звання.

Слід зазначити, що, за повідомленнями інших ЗМІ, подія сталася у понеділок, 3 червня.

Ракетний удар Ізраїлю по території Сирії

Нагадаємо, 3 червня повідомлялося, що біля міста Алеппо на північному заході Сирії зафіксований ракетний удар по заводу, що підконтрольний угрупованню "Хезболла".

За даними сирійських державних ЗМІ, військово-повітряні сили Ізраїлю атакували ракетами завод з переплавки міді.

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ІзраїльІранВійна в Сирії