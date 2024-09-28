Внаслідок удару Ізраїлю по Бейруту загинув іранський генерал, - Times of Israel

Атака Ізраїлю на Бейрут

Як ми писали раніше, метою атаки ізраїльської армії був Хасан Насралла, який очолював угруповання "Хезболла" протягом 32 років.

Після ударів у ЗМІ з'явилася суперечлива інформація. Одні стверджували, що Насралла було вбито, інші писали, що він живий. Reuters, у свою чергу, повідомляло, що лідер "Хезболли" після атаки не виходив на зв'язок. Однак сьогодні ліванське угруповання підтвердило загибель ватажка.

Чим відомий Хассан Насралла і чому він став метою атаки Ізраїлю, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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