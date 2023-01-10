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Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона загинув літній чоловік

Ілюстративне фото: внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона загинув літній чоловік (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 10 січня, обстріляли один з районів Херсона. В результаті ворожої атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"(Обстріли - ред.) в нас продовжуються. Вони вже били по нас і сьогодні. О 10:30 вони вогнем уразили Дніпровський район міста Херсона. На жаль, загинув 85-річний чоловік", - сказав він.

Окрім того, Янушевич повідомив, що загарбники повторно обстріляли місто об 11:20. На щастя, обійшлося без жертв. При цьому вибуховою хвилею були вибиті шибки у будівлі центру освіти молоді та дорослих Херсонської міськради.

РБК-Україна писало, що сьогодні у Херсоні повідомляли про вибухи. Пізніше в ОВА розповіли про одного пораненого внаслідок обстрілу.

Окрім того, 9 січня росіяни знову обстріляли Херсон. Вони вдарили по житловому кварталу, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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ХерсонВійна Росії проти України