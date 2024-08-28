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Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув колишній голова Черкаської ОДА

Кривий Ріг, Україна, Середа 28 серпня 2024 15:58
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Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув колишній голова Черкаської ОДА Фото: Колишній голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук (facebook.com/sergiychuk.sergiy)
Автор: Ольга Маджумдар

Колишній керівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук загинув внаслідок ракетного удару ворога по Кривому Рогу вночі 27 серпня.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку Черкаської ОДА у Facebook.

"Сумна звістка для нашої Черкащини. Трагічно загинув Сергій Сергійчук. Він був керівником Черкаської обласної державної адміністрації із 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Захисник України", - ідеться в повідомленні.

Український військовослужбовець та політик Сергій Сергійчук загинув внаслідок нічного ракетного удару готелю "Аврора" в Кривому Розі, де він перебував у службовому відрядженні, повідомляє телекомпанія "Антена".

Від цього обстрілу загинули 4 людини і ще 5 постраждали.

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув колишній голова Черкаської ОДА

Фото: Сергій Сергійчук був учасником бойових дій в АТО (facebook.com/sergiychuk.sergiy)

Сергій Сергійчук був співробітником Служби безпеки України, учасником бойових дій в АТО.

"Не віриться! Прекрасна людина і прекрасний державний діяч! Боляче", - відгукуються у коментарях на сторінці Черкаської ОДА.

Ми писали, що кількість загиблих внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі зросла.

Також ми повідомляли, що загинула військова та активістка Наталя Кузнєцова.

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