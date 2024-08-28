Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув колишній голова Черкаської ОДА
Колишній керівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук загинув внаслідок ракетного удару ворога по Кривому Рогу вночі 27 серпня.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку Черкаської ОДА у Facebook.
"Сумна звістка для нашої Черкащини. Трагічно загинув Сергій Сергійчук. Він був керівником Черкаської обласної державної адміністрації із 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Захисник України", - ідеться в повідомленні.
Український військовослужбовець та політик Сергій Сергійчук загинув внаслідок нічного ракетного удару готелю "Аврора" в Кривому Розі, де він перебував у службовому відрядженні, повідомляє телекомпанія "Антена".
Від цього обстрілу загинули 4 людини і ще 5 постраждали.
Фото: Сергій Сергійчук був учасником бойових дій в АТО (facebook.com/sergiychuk.sergiy)
Сергій Сергійчук був співробітником Служби безпеки України, учасником бойових дій в АТО.
"Не віриться! Прекрасна людина і прекрасний державний діяч! Боляче", - відгукуються у коментарях на сторінці Черкаської ОДА.
Ми писали, що кількість загиблих внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі зросла.
Також ми повідомляли, що загинула військова та активістка Наталя Кузнєцова.
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