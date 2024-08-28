Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув колишній голова Черкаської ОДА

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку Черкаської ОДА у Facebook.

"Сумна звістка для нашої Черкащини. Трагічно загинув Сергій Сергійчук. Він був керівником Черкаської обласної державної адміністрації із 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Захисник України", - ідеться в повідомленні.

Український військовослужбовець та політик Сергій Сергійчук загинув внаслідок нічного ракетного удару готелю "Аврора" в Кривому Розі, де він перебував у службовому відрядженні, повідомляє телекомпанія "Антена".

Від цього обстрілу загинули 4 людини і ще 5 постраждали.

Фото: Сергій Сергійчук був учасником бойових дій в АТО (facebook.com/sergiychuk.sergiy)

Сергій Сергійчук був співробітником Служби безпеки України, учасником бойових дій в АТО.

"Не віриться! Прекрасна людина і прекрасний державний діяч! Боляче", - відгукуються у коментарях на сторінці Черкаської ОДА.