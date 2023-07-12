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Внаслідок обстрілу Гуляйполя в Запорізькій області загинув чоловік (фото)

Фото: Наслідки обстрілу (zp.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська завдали майже 70 ударів по Запорізькій області. Унаслідок цього в Гуляйполі загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Запорізькій області.

"Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти Пологівського та Василівського районів. Усього за добу зафіксовано 69 ударів - окупанти застосували авіацію, артилерію, РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

Які населені пункти потрапили під удар РФ

Під вогнем окупантів опинилися Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенка, Мала Токмачка, Єгорівка, Новодарівка, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Малинівка, Білогір'я, Левадне, Темирівка, Степногірськ.

Фото: наслідки обстрілів (zp.npu.gov.ua)

Руйнування

Вчора російські війська скинули авіабомби на Оріхів і Преображенку. Влучання зафіксовані у житлових кварталах та на околицях населених пунктів. У результаті зруйновано понад 10 будинків, пошкоджені службові автомобілі правоохоронців, зайнялася пожежа на полях із пшеницею.

Жертва ударів окупантів

"Від збройної агресії окупантів постраждали населені пункти Степногірської ОТГ та Гуляйпільської міськгромади. Внаслідок обстрілу тяжкі поранення голови отримав 85-річний мешканець Гуляйполя, під час реанімаційних заходів він помер", - повідомили у поліції.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Нещодавно російські окупанти обстріляли прифронтові міста у Запорізькій області. В результаті обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Також окупанти обстріляли місто Оріхів, в результаті чого загинуло 7 осіб.

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