Внаслідок нічного обстрілу Берислава загинув чоловік

Повідомляється, що уламки російських боєприпасів завдали 36-річному чоловікові травм під час щільного обстрілу вночі. Тіло загиблого виявили на вулиці.

Медики вже нічим не могли зарадити, лише констатувати смерть.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни обстріляли село Станіслав Херсонської області, внаслідок чого постраждали двоє дітей та їхня мати.

Окрім того, за минулу добу окупанти 46 разів обстріляли Херсон та область, сім людей отримали поранення.

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