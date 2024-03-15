Внаслідок авіаударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер

"На жаль, вчорашній приліт по радіотехнічним системам, які постраждали у Сумській області, всього їх 4, сьогодні знайшли одного загиблого інженера", - повідомив він

Як зазначив Артюх, загиблий на той момент чергував на цьому радіотехнічному обладнанні.

"Ось сьогодні зранку при роботах по евакуації знайшли його загиблим", - додав начальник Сумської ОВА.