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Влучання по багатоповерхівці в Києві: рятувальники виявили тіла ще двох загиблих

Фото: рятувальники виявили тіла ще двох загиблих внаслідок влучання по багатоповерхівці в Києві (Павло Петров)
Автор: Сергій Пишкін

Рятувальники виявили тіла ще двох загиблих цивільних під завалами в будинку в Соломʼянському районі.

Про це пише міський голова Києва Віталій Кличко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку", - пише Кличко.

В підсумку, станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих цивільних внаслідок влучання уламків російської ракети по житловому будинку.

Нічна атака на Київ 24 червня

Вночі, 24 червня, під час російських ударів, уламки ворожої ракети влучили по житловому будинку у Солом'янському районі. Внаслідок цього в будівлі були пошкоджені квартири на 16,17, 18 й 19 поверхах. Також пошкоджень зазнали й близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці в момент влучання уламків ракети.

У той день, як відзначили в КМВА, в повітряному просторі Києва було знищено 20 ворожих ракет.

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