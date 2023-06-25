Влучання по багатоповерхівці в Києві: рятувальники виявили тіла ще двох загиблих

Рятувальники виявили тіла ще двох загиблих цивільних під завалами в будинку в Соломʼянському районі.
Про це пише міський голова Києва Віталій Кличко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку", - пише Кличко.
В підсумку, станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих цивільних внаслідок влучання уламків російської ракети по житловому будинку.
Вночі, 24 червня, під час російських ударів, уламки ворожої ракети влучили по житловому будинку у Солом'янському районі. Внаслідок цього в будівлі були пошкоджені квартири на 16,17, 18 й 19 поверхах. Також пошкоджень зазнали й близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці в момент влучання уламків ракети.
У той день, як відзначили в КМВА, в повітряному просторі Києва було знищено 20 ворожих ракет.
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