Влучання по багатоповерхівці в Києві: рятувальники виявили тіла ще двох загиблих

"Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку", - пише Кличко.

В підсумку, станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих цивільних внаслідок влучання уламків російської ракети по житловому будинку.

Нічна атака на Київ 24 червня

Вночі, 24 червня, під час російських ударів, уламки ворожої ракети влучили по житловому будинку у Солом'янському районі. Внаслідок цього в будівлі були пошкоджені квартири на 16,17, 18 й 19 поверхах. Також пошкоджень зазнали й близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці в момент влучання уламків ракети.

У той день, як відзначили в КМВА, в повітряному просторі Києва було знищено 20 ворожих ракет.