Влітку найлегше схуднути! Ось як це зробити - швидко і без жорстких дієт

Чому влітку худнути легше

Дієтолог Соломія Наум розповіла, що літо - це не лише сезон купальників, а й ідеальний час для легкого, смачного та корисного харчування. У спеку люди менше хочуть важкої їжі.

"Організму легше обрати салат, ягідний смузі чи рибу на грилі, ніж борщ із пампушками", - додала експерт.

До того ж влітку легкий доступ до свіжих овочів, фруктів та зелені. Не треба вигадувати складні страви і легко отримати заряд вітамінів, клітковини та легкість в тілі.

В сонячні дні легше більше рухатися: прогулянки, плавання, поїздки на природу. Все це природно пришвидшує обмін речовин.

Корисні поєднання продуктів влітку, які принесуть і смак, і результат:

салат з помідорами, огірками, зеленню та ложкою оливкової олії - чудово для шкіри, ШКТ і фігури

піта з індичкою, соусом з йогурту та зеленню - білок, пробіотики та ситість без важкості

кавун із м’ятою і лаймом - природна детокс-страва, яка освіжає й очищує

Важливо розуміти, що їжа має не лише смакувати, а й "працювати" на вас. Часто люди тягнуться до того, що приносить короткочасне задоволення: фастфуд, солодке та снеки. Але це лише харчове сміття, яке забирає енергію.

Правила ефективного схуднення влітку

Пийте більше води

Варто пити 30-35 мл на 1 кг маси тіла. Уникайте солодких напоїв, комбучі, газованих вод

Сезонні овочі та фрукти - щодня

Їжте огірки, кабачки, помідори, зелень та ягоди. Фрукти - не більше 2-3 порцій на день (через цукор).

Їжте легку білкову їжу

Сюди відноситься курка, риба, яйця та кисломолочні продукти. Не забувайте про рослинний білок: нут та сочевицю.

Будьте активними, але в розумних межах

Найкращі ранкові або вечірні прогулянки: плавання, велосипед та йога. Уникайте тренувань у спеку (з 11:00 до 17:00)

Слідкуйте за сном

Недосипання провокує переїдання. Тому лягайте до 23:00 та спіть 7-8 годин.

Категорично уникайте: