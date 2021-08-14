Власти Южной Кореи просят граждан воздержаться от поездок из-за четвертой волны COVID-19. Премьер-министр Ким Бу Кюм призвал свести к минимуму поездки в отпуск и попросил компании проявить гибкость, позволяя людям работать из дома на фоне нехватки вакцин в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Распространение вируса ускорилось, поскольку штамм "Дельта" стал доминирующим в стране, а органы власти не смогли отследить передачу вируса в пиковый летний сезон для внутренних поездок.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило о 1 990 новых случаях заражения COVID-19 за четверг, при этом в среду было зарегистрировано самое высокое ежедневное число - 2 223 инфекций.

С начала июля ежедневные случаи заражения коронавирусом впервые поднялись выше 1 100, и продолжают расти. Правительство заявило, что нынешняя волна инфекций еще не достигла своего пика.

Общее количество заболевших в стране составляет 220 182, из них 2 144 умерли.

На фоне этого премьер призвал общественность свести к минимуму поездки и собрания в следующие три дня, а также призвал тех, кто возвращается из мест отдыха, пройти тестирование на COVID-19, особенно перед тем, как отправиться на работу.