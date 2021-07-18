Власти Вьетнама объявили об изоляции столицы из-за COVID-19

Ханой с 19 июля ужесточает коронавирусные ограничения. Людям будет разрешено выходить из дома только за продуктами, лекарствами, в случае пожара или чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление властей.
Работать разрешено только сотрудникам госучреждений, заводов и компаний, которые обеспечивают функции, необходимые для жизни общества.
Власти рекомендовали жителям не покидать столицу без неотложной необходимости. Прибывающие в город должны заполнять декларации о состоянии здоровья. Запрещены собрания больше пяти человек. Нельзя проводить свадьбы, но можно траурные мероприятия с численностью меньше 30 человек.
Последние несколько дней во Вьетнаме регистрируют больше 4 тыс. заражений коронавирусом в сутки. Это рекордные показатели за всю пандемию. В июле во Вьетнаме впервые зарегистрировали больше 1 тыс. заражений в сутки.
Напомним, во Вьетнаме обнаружили совершенно новый штамм коронавируса, который является гибридом "индийского" и "британского" вариантов COVID-19.
Этот штамм более заразен и очень быстро распространяется воздушным путем.
За короткое время было зафиксировано очень много случаев заражения "вьетнамским" штаммом в разных местах страны.