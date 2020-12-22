Власти ЦАР заявили о переброске военных из РФ на фоне боев с повстанцами

Россия направила несколько сотен военнослужащих и тяжелое вооружение в Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Там уже несколько дней не утихают столкновения между правительственными силами и повстанцами.

Об этом рассказал представитель правительства ЦАР, передает DW.

По его сведениям, переброска прошла в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Кремль выразил "серьезную обеспокоенность" ситуацией в африканской стране. Однако жизням находящимся в ЦАР россиян в данный момент ничего не угрожает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позже в посольстве РФ в ЦАР заявили, что в стране нет российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Министерства обороны в столице Банги.

С весны 2018 года СМИ сообщают о присутствии в ЦАР вооруженных наемников из российских частных военных кампаний.

Руанда также отправила несколько сотен человек, которые уже вступили в бой, заявили власти Центральноафриканской Республики. Минобороны Руанды подтвердило эту информацию, объяснив переброску ответом на нападение на представителей Сил обороны Руанды, находящихся в ЦАР в рамках миротворческой миссии ООН.

Более двух третей территории Центральноафриканской Республики находятся под контролем различных вооруженных повстанческих группировок. Некоторые из них 18 декабря сообщили об объединении и начали наступление на столицу страны Банги.

В конце декабря в стране пройдут выборы президента. Мятежники обвиняют действующего главу государства Фостена-Арканжа Туадеру в намерении сфальсифицировать итоги голосования. Власти в Банги, в свою очередь, обвинили в попытке мятежа бывшего президента Франсуа Бозизе, который пытался выдвинуть свою кандидатуру, но потерпел неудачу.

В последние годы журналисты не раз сообщали, что в этой стране действуют бойцы российских частных военных компаний, в частности, так называемого "ЧВК Вагнера".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара воюет две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее воевали на Донбассе и в Сирии.