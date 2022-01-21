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Власти США ввели требование о полной вакцинации для прибывающих с 22 января

Автор: Артур Родивилов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило в четверг, что будет требовать от всех иностранных граждан, пересекающих границу, полной вакцинации от COVID-19. Включая тех, кто въезжает в страну по необходимости, а не в целях туризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно заявлению, ограничения будут распространяться на всех лиц, не являющихся гражданами США, вне зависимости от причины въезда в страну, включая тех, чьи поездки вызваны необходимостью.

К лицам с видом на жительство правило не относится. Новое требование направлено на то, чтобы снизить нагрузку на сферу здравоохранения страны, а также способствовать трансграничной торговле и путешествиям.

"Начиная с 22 января 2022 года МВБ будет требовать от лиц, не являющихся гражданами США и желающих въехать в Соединенные Штаты через сухопутные пограничные пункты и паромные терминалы на границах с Мексикой и Канадой, полной вакцинации против COVID-19 и предоставления соответствующих доказательств", - говорится в пресс-релизе.

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