Власти Шри-Ланки предупредили о возможных терактах в мечетях

Власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим приняты дополнительные меры безопасности. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на заместителя главного инспектора полиции Шри-Ланки Приянтху Джаякоди.

Сообщается, что ранее в социальных сетях появились фотографии служебных бумаг, свидетельствующих об угрозе атак на мечети, однако власти не подтверждали подлинность этих документов.

"В связи с новыми возможными терактами была усилена безопасность у всех мечетей. Не стоит беспокоиться", - приводит газета слова Джаякоди.

Также министр почтовой службы и мусульманских религиозных дел страны Абдул Халим Мохамед Хашим призвал мусульман острова воздержаться от массовых собраний на пятничную молитву в знак солидарности с католической общиной после террористических атак в воскресенье.

Напомним, на Шри-Ланке произошел взрыв за помещением суда города Пугода на пустыре.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла утром 21 апреля. Взрывы прогремели в церкви святого Антония в Коломбо, в церкви святого Себастьяна в Негомбо (30 км севернее Коломбо), в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Также в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы. По последним данным, в результате взрывов погибли около 360 человек.

Полиция уже задержала 60 подозреваемых. Ответственность за теракты взяло "Исламское государство".