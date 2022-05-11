Власти РФ заявили о гибели человека в Белгородской области якобы после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи якобы обстреляли украинские военные. В результате атаки по меньшей мере погиб один человек, шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Гладкова.