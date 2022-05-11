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Власти РФ заявили о гибели человека в Белгородской области якобы после обстрела ВСУ

Новина українською →
Белгород, Среда 11 мая 2022 23:31
Власти РФ заявили о гибели человека в Белгородской области якобы после обстрела ВСУ Фото: Белгородская область подверглась обстрелу (zhest_belgorod)
Автор: Артур Родивилов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи якобы обстреляли украинские военные. В результате атаки по меньшей мере погиб один человек, шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Гладкова.

Пострадавший скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

По словам Гладкова, это "самый тяжелый случай обстрелов" за последнее время, и якобы был разрушен один жилой дом.

В соцсетях очевидцы распространяли фотографии и видео задымления на месте села, но Гладков сказал, что это якобы пылают камыши в окрестностях села, а дома и село не пылают.

Отметим, ранее в российском Белгороде заявили о поврежденном железнодорожном полотне в Щебекинском районе.

Также сообщалось, что в Курской области возле границы с Украиной обрушился железнодорожный мост, причины инцидента устанавливаются.

До этого ночью возле Белгорода в селе Красный Октябрь произошел сильный взрыв на военных складах, вызвав у местных жителей настоящую панику - сети "взорвались" разнообразными сообщениями об украинских ДРГ, эвакуации из города, расставленных метках и прочее. Тогда в результате происшествия пострадали четверо российских военных. Власти объяснили причину взрыва "человеческим фактором".

Украинская разведка сообщала, что российское руководство планирует совершить теракты на своих территориях. Таким образом Россия может обвинить Украину и посеять антиукраинские настроения в обществе.

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