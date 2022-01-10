UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Власти Пекина запретили жителям оказывать помочь олимпийским автомобилям в случае ДТП

Автор: Валерия Полищук

Городские власти Пекина призвали жителей избегать любых контактов с олимпийским транспортом, даже не пытаться оказать помощь после дорожной аварии. Поскольку Пекин ужесточил правила COVID в преддверии зимней Олимпиады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Пекинское городское бюро по организации дорожного движения заявило, что жители, попавшие в аварию с одним из автомобилей, перевозящих спортсменов, тренеров и чиновников, должны не просить водителей и пассажиров выйти, а ждать, пока на место происшествия прибудут "профессионалы".

"Для эффективного предотвращения пандемических рисков зарубежный персонал, связанный с Олимпийскими играми, и соответствующий персонал внутренней безопасности будут находиться под полным процессом, полностью закрытым, точечным управлением замкнутого цикла", - сообщила местная полиция.

Местные власти также призвали жителей уступать дорогу автомобилям с олимпийскими логотипами и соблюдать дистанцию в случае дорожно-транспортного происшествия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаПекин