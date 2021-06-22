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"Власти" оккупированного Крыма выступили за 100% вакцинацию работников сферы услуг

Автор: РБК-Украина

Оккупационные "власти" Крыма рекомендовали руководителям предприятий сферы услуг провести стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Изменения внесены в "указ" "главы республики" о режиме повышенной готовности.

Об этом пишут "РИА Новости".

В "документе" рекомендуется руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников против коронавирусной инфекции.

Рекомендации не распространяются на сотрудников, имеющих медицинские противопоказания.

Ранее сообщалось, что российские власти считают, что люди, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 и не имеют иммунитета, представляют угрозу для окружающих.

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