Власти КНДР рассказали о коронавирусе в стране, вопреки официальным заявлениям, - RFA

Отметим, Cеверная Корея до сих пор официально не объявила о подтвержденных случаях коронавируса на своей территории.

Также сообщается, что власти КНДР пропагандируют эту политику и противопоставляют ситуацию в Северной Корее ситуации в Южной Корее и остальном мире, где большое количество людей заболевает и умирает.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР активизировала ракетные испытания в условиях пандемии коронавируса. Страна выпустила в океан две баллистические ракеты ближнего радиуса действия, что стало 8 и 9 запуском ракет в марте.

Отметим, в мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек. США является лидером как по числу заболевших (более 700 тысяч), так и по числу умерших от COVID-19 (более 36 тысяч).