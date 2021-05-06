Власти КНДР предупредили об угрозе заражения коронавирусом от "странных объектов"

Власти КНДР предупредили жителей страны о риске заразиться коронавирусом во время дождя и пыльных бурь, а также при наблюдении за перелетными птицами и “странными объектами”. Граждан призвали проявлять в таких ситуациях бдительность.

В статье издания отмечается, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в мире граждане страны должны иметь “общую и достаточную осведомленность о карантине”.

“Даже когда идет дождь, желтая пыль или вы наблюдаете как летят перелетные птицы или ветер уносит странные объекты, то это не просто природное явление, а способ, которым может быть занесен злокачественный вирус”, — отмечает газета.

В таких ситуациях граждан КНДР власти призвали проявлять бдительность. “Поддерживая и контролируя друг друга при соблюдении общественного карантина позволит привести к тому, что мы победим в этой битве. Давайте надежно защищать благополучие нашей страны и народа, постоянно сохраняя напряженную и мобилизованную обстановку”, - подчеркивается в статье.

Издание также приводит слова северокорейского лидера Ким Чен Ына, который призывает соблюдать карантин. Он также признал, что ситуация в здравоохранении страны усугубляется.

В статье северокорейского издания нет информации, есть ли заболевшие коронавирусом в КНДР. При этом газета подробно рассказывает о случаях инфицирования COVID-19 в мире, а также о жестких мерах, которые принимают правительства других стран.