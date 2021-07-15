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Власти Китая угрожают ограничительными мерами для непривитых от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Власти Китая угрожают ограничительными мерами для непривитых, включая запрет на больницы. Новые суровые правила будут наложены на многочисленные города второго уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Согласно новому правительственному уведомлению, в городе Чусюн в южной провинции Юньнань, где проживает около 510 тысяч человек, все жители старше 18 лет должны получить хотя бы одну дозу вакцины до 23 июля.

"Тем, кто не уложится в срок, не будет разрешено входить в общественные учреждения, включая больницы, дома престарелых, детские сады и школы, библиотеки, музеи и тюрьмы, или пользоваться общественным транспортом", - говорится в уведомлении.

Аналогичные уведомления были выпущены властями по крайней мере в десятке городов и округов по всей стране, в том числе шести в восточной провинции Цзянси, одно в Сычуани, одно в Гаунгси и три в провинции Фуцзянь.

Согласно официальному уведомлению, опубликованному в понедельник, округ Тяньхэ в центральной провинции Хэнань пригрозил прекратить выплату заработной платы и уволить любого государственного служащего, которому не сделана прививка до 20 июля.

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