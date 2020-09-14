ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Власти Харькова официально опровергли, что Кернес впал в кому

Автор: РБК-Украина

Информация о том, что городской голова Харькова Геннадий Кернес впал в кому, не соответствует действительности. Он вышел на больничный, но полностью контролирует ситуацию в городе.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковского городского совета.

Сообщается, что информация местных пабликов о том, что Кернес находится в коме, является заведомо ложной.

"Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что Кернес заболел коронавирусом и впал в кому, а в больницу его госпитализировали с двусторонним воспалением легких. РБК-Украина пыталось оперативно выяснить правдивость этой информации, но в больнице не смогли подтвердить госпитализацию и состояние мэра Харькова.

Сегодня также стало известно, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник заразился коронавирусом. У него была высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы для этой болезни, после чего наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Геннадий КернесХарьковкома