Власти Харькова официально опровергли, что Кернес впал в кому

Информация о том, что городской голова Харькова Геннадий Кернес впал в кому, не соответствует действительности. Он вышел на больничный, но полностью контролирует ситуацию в городе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковского городского совета.

Сообщается, что информация местных пабликов о том, что Кернес находится в коме, является заведомо ложной.

"Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что Кернес заболел коронавирусом и впал в кому, а в больницу его госпитализировали с двусторонним воспалением легких. РБК-Украина пыталось оперативно выяснить правдивость этой информации, но в больнице не смогли подтвердить госпитализацию и состояние мэра Харькова.

Сегодня также стало известно, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник заразился коронавирусом. У него была высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы для этой болезни, после чего наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.