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Власти Германии утвердили новые меры по борьбе с коронавирусом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Германии утвердили новые меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста количества заболевших. Они предусматривают обязательную вакцинацию медперсонала, ограничения на проведение общественных мероприятий и ряд других.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Spiegel.

Среди утвержденных немецким правительством мер, обязательная вакцинация медицинского персонала, а также сотрудников социальных служб. Кроме того, работники будут обязаны доказать, что они вакцинировались либо недавно перенесли или имеют на руках отрицательный результат теста на коронавирус. Такое же правило будет применяться к общественному транспорту.

Помимо этого в регионах, где частота госпитализаций с коронавирусом превышает определенный порог, доступ к общественным, культурным и спортивным мероприятиям, а также к ресторанам будет ограничен для тех, кто прошел вакцинацию или выздоровел.

Напомним, ранее в Германии одобрили бустерную COVID-прививку для всех взрослых.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев пройти вакцинацию от коронавируса из-за тяжелой ситуацией с заболеваемостью.

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