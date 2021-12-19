UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Власти Германии объявили Британию зоной распространения мутаций коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Правительство Германии из-за штамма коронавируса вносит Великобританию с 20 декабря в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации. В Соединенном Королевстве обнаружили 24,9 тыс. случаев заражения "Омикроном".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Включение в перечень зон распространения мутаций на практике ведет к существенным ограничениям на поездки. Все прибывающие из Соединенного Королевства в Германию, независимо от того, привиты они или переболели, будут вынуждены отправляться на 14-дневный карантин.

Сейчас в списке таких стран - одни африканские государства: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. С понедельника к ним добавится Великобритания.

В Институте Коха на этой неделе выразили опасение, что распространение штамма "омикрон" грозит обострением ситуации с коронавирусом и в Германии.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус