UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Власти Гаити заявили, что президента пытали перед убийством

Автор: РБК-Украина

Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф заявил, что президента Жовенеля Моиза пытали перед убийством. Глава правительства поклялся привлечь виновных в убийстве к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Наемники пришли в дом президента, пытали его и убили", - заявил Жозеф.

При этом он подчеркнул, что был шокирован тем, как был убит Моиз.

По словам премьера, полиция задержала почти 20 человек, причастных к убийству президента Гаити.

"Мы схватили около 20 из них. В настоящее время они находятся под стражей. И мы верим, мы твердо верим, что правосудие будет восстановлено в отношении президента Жовенеля Моиза", - добавил Жозеф.

Также премьер Гаити заявил, что его главной задачей является восстановление справедливости в отношении семьи Мойза, поскольку кризис руководства грозит принести еще больше трудностей и хаоса в одну из беднейших стран мира.

Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступленияПрезидент