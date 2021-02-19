Власти Беларуси не будут расследовать смерть первого погибшего на протестах

"Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий", - заявил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов в данных условиях имели право использовать нелетальное оружие "для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству".

Отметим, Александр Тарайковский получил смертельное ранение 10 августа на улице Притыцкого в Минске. Он стал первой жертвой в ходе протестов в Минске.

Вторая жертва - 25-летний Александр Вихор, которого задержали в Гомеле 9 августа. Через два дня стало известно, что его нет в живых.