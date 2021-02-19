Власти Беларуси не будут расследовать смерть первого погибшего на протестах

Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Александра Тарайковского. Это первый погибший на протестах.
Об этом сообщает "БелТА".
"Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий", - заявил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов в данных условиях имели право использовать нелетальное оружие "для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству".
Отметим, Александр Тарайковский получил смертельное ранение 10 августа на улице Притыцкого в Минске. Он стал первой жертвой в ходе протестов в Минске.
Вторая жертва - 25-летний Александр Вихор, которого задержали в Гомеле 9 августа. Через два дня стало известно, что его нет в живых.
Напомним, в Беларуси с августа несколько месяцев проходили масштабные акции протеста из-за сфальсифицированных выборов президента. Люди требовали отставки Александра Лукашенко. Европейский Союз и США ввели санкции против него и его окружения.
В свою очередь власти Британии также объявила новые санкции против Беларуси. В этот список вошли 27 человек - это чиновники, сотрудники правоохранительных органов и государственных СМИ.