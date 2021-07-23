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Власти Афганистана обвинили талибов в убийстве сотни мирных жителей в Кандагаре

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Афганистан, Пятница 23 июля 2021 03:19
Власти Афганистана обвинили талибов в убийстве сотни мирных жителей в Кандагаре Фото: Афганистан обвинил талибов в убийстве сотни мирных жителей (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Правительство Афганистана обвинило экстремистскую группировку "Талибан" в убийстве не менее 100 мирных жителей в районе Спин-Болдак провинции Кандагар. Эта территория размещена возле границы с Пакистаном и сейчас находится под контролем талибов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tolo News.

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило сообщение о том, что в Спин-Болдак были убиты больше сотни мирных жителей без всякой причины.

"Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили засаду на дома ни в чем не повинных афганцев в определенных районах Спин-Болдака, разграбили дома и убили 100 невинных людей", - сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Мирваис Станекзай.

Это подтвердили и в Министерстве обороны Афганистана. Там говорят, что талибы грабят дома мирных жителей и правительственных учреждений.

"Они (Талибан) даже прибегали к разграблению домов мирных жителей и правительственных учреждений, включая разрушение общественной инфраструктуры. Они также убили мирных жителей", - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Рухолла Ахмадзай.

Также член провинциального совета Кандагара Фида Мохаммад Афган рассказал, что боевики вывели двух его сыновей из дома за день до праздника, а затем убили их.

"Некоторые говорят, что увезли 380 человек, а убитые до сих пор лежат", - сказал Фида Мохаммад Афган.

При этом представитель Талибана Забихулла Муджахид отверг обвинения об убийстве мирных жителей.

Напомним, что "Талибан" захватил большую часть границы с Пакистаном. Речь идет о пограничном пункте пересечения с Пакистаном Спин-Болдак, который является вторым по загружености и имеет выход к морю.

Ранее сообщалось, что США одобрили 8000 заявок от жителей Афганистана, которые помогали американским военным.

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