Власти Афганистана обвинили талибов в убийстве сотни мирных жителей в Кандагаре

Правительство Афганистана обвинило экстремистскую группировку "Талибан" в убийстве не менее 100 мирных жителей в районе Спин-Болдак провинции Кандагар. Эта территория размещена возле границы с Пакистаном и сейчас находится под контролем талибов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tolo News .

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило сообщение о том, что в Спин-Болдак были убиты больше сотни мирных жителей без всякой причины.

"Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили засаду на дома ни в чем не повинных афганцев в определенных районах Спин-Болдака, разграбили дома и убили 100 невинных людей", - сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Мирваис Станекзай.

Это подтвердили и в Министерстве обороны Афганистана. Там говорят, что талибы грабят дома мирных жителей и правительственных учреждений.

"Они (Талибан) даже прибегали к разграблению домов мирных жителей и правительственных учреждений, включая разрушение общественной инфраструктуры. Они также убили мирных жителей", - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Рухолла Ахмадзай.

Также член провинциального совета Кандагара Фида Мохаммад Афган рассказал, что боевики вывели двух его сыновей из дома за день до праздника, а затем убили их.

"Некоторые говорят, что увезли 380 человек, а убитые до сих пор лежат", - сказал Фида Мохаммад Афган.

При этом представитель Талибана Забихулла Муджахид отверг обвинения об убийстве мирных жителей.