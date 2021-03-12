Зеленский должен поддержать инвесторов во время кризиса в "зеленой" энергетике, - АТП

"Два года назад в Давосе власть говорила: инвестируйте в Украину, в возобновляемую энергетику. Мы подписываем контракт, мы обещаем, приходите. Компании инвестировали 3 миллиарда евро, и вдруг правила игры изменились. Власть сказала: извините, мы не можем выполнить обещанное. Если вопрос не будет решен, то придется сказать "до свидания" многим новым инвестициям", - сказал Гундер.

Он подчеркнул, что властям нужно заботиться о компаниях, которые инвестируют в Украину, ибо именно от них потенциальные инвесторы узнают об условиях ведения бизнеса в Украине.

По его словам, в 2020 году в Украине был отток прямых иностранных инвестиций. Частично это связано с кризисной ситуацией из-за коронавируса, но большую роль здесь сыграл и конфликт между государством и инвесторами в возобновляемую энергетику.

"Невыполнение взятых на себя обязательств, пренебрежение нормами законодательства дают сигнал потенциальным инвесторам в любых отраслях, которые регулируются государством, что правила игры могут меняться в любой момент", - добавил президент АТП.

Он подчеркнул, что это влияет и будет влиять не только на реализацию проектов в сфере возобновляемых источников электроэнергии. Текущий кризис сделает невозможным привлечение инвестиций в строительство гибких генерирующих мощностей, и в развитии систем накопления энергии, и в проекты, связанные с реализацией European Green Deal.

"Невозможно привлекать инвестиции на фоне невыполнения обещаний перед инвесторами, которые уже работают в стране", - сказал Гундер.