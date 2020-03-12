Власть в Украине не готова к эпидемии коронавируса, - Сюмар

Эпидемия коронавируса, которая вызвала панику по всему миру, в Украине осложняется еще и тем, что власть за 2 месяца не смогла как следует подготовиться к ней. Об этом в комментариях журналистам заявила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Очевидно, что Украина не готова к коронавирусу. Система информирования граждан не налажена. Нет никакой социальной рекламы, что делать людям, чтобы уберечься, как соблюдать карантин, а что делать, если есть симптомы заболевания. Эту информацию люди где-то там ищут, находят Александровскую больницу, а им там говорят "не звоните сюда, потому что вы нам все телефоны оборвали". Это реальная ситуация, которая недопустима и говорит о том, что инфантилизм власти, такое дилетантство власти сегодня ставит страну в очень сложную ситуацию на фоне таких глобальных вызовов, как коронавирус", - подчеркнула Сюмар.

Она отметила, что после объявления карантинных мероприятий в Италии и других европейских странах украинские заробитчане могут массово возвращаться, и на границах должны быть обеспечены оперативное тестирование и надлежащие условия для карантина.

Сюмар также обратила внимание на то, что в Украине до сих пор нет реальной статистики заболеваемости и выявления носителей вируса.

"Сегодня мы даже не знаем статистики смертности от пневмонии. Это главное осложнение от коронавируса, и большинство стран обычно определяют смертность как правило от пневмонии. Мы не имеем такой статистики. Нам Министерство здравоохранения ее не называет. Поэтому сказать, сколько на сегодня есть случаев, никто не может", - отметила Сюмар.

После вчерашнего заседания правительства оказалось, что в Кабмине не готовы отвечать на немало конкретных вопросов по сдерживанию эпидемии, отмечает Сюмар.

"Министр сказал, что есть около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Вчера на заседании правительства мы задавали очень много конкретных вопросов и они сказали, что придут подготовленные в парламент. Я не понимаю - как, когда мир об эпидемии говорит последние 2 месяца, мы не имеем статистики главных вопросов, которые возникают у каждого гражданина. Именно это вызывает панику - неготовность власти реагировать на вызовы и давать конкретные ответы", - убеждена Сюмар.

Она также подчеркнула, что пандемия коронавируса - это вызов, который влияет на всю мировую экономику, и он требует консолидации общества.

Напомним, за невыполнение постановления о карантине через коронавирус в Украине предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность.