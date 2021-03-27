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Тернопольская область получила "последнее предупреждение" за вакцинацию вне очереди

Автор: Игорь Литвиненко

В Тернопольской области сотрудники двух частных компаний привились от коронавируса вне очереди, нарушив протокол вакцинации. Областной власти дали "первое и последнее предупреждение" в связи с инцидентом.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации", - отметил Тимошенко.

По его словам, вакцинация должна проходить четко по утвержденной дорожной карте. Сейчас в стране идет второй этап вакцинации, на котором прививаться должны люди с очень высоким риском инфицирования и те, кто предоставляет медуслуги. Тимошенко добавил, что областные власти Тернопольской области уже получили "первое и последнее предупреждение по этому инциденту".

"Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне - было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать. Мы надеемся, что подобное больше не повторится - ни в Тернопольской, ни в других областях", - отметили в Офисе президента.

Как сообщала ранее Liga.net, 24 марта в Тернополе вне очереди препаратом Covishield вакцинировали сотрудников "Агропродсервис" и "Тернопольского мясокомбината". Обе компании опубликовали фото процесса вакцинации в соцсетях, однако позже данные посты удалили.

Представители компании "Агропродсервис" пояснили, что для получения вакцин они обратились с соответствующим письмом-просьбой якобы в Центр первичной медицины. Отмечается, что основателем компании "Агропродсервис" является нынешний депутат Верховной рады из группы "За майбутнє" Иван Чайковский. До избрания в парламент он был директором данной компании.

Отметим, вакцинация против коронавируса в Украине началась с конце февраля. Пока в стране прививали лишь одной вакциной - Covishield индийского производства. При этом днями Индия ограничила экспорт вакцины в другие страны. Одной из причин этого в Офисе президента называли дискредитационную кампания в Украине. В связи с этим в Минздраве отсрочили введение второй дозы пациентам. Повторно прививки начнут делать в конце мая.

Напомним, в Украине за вчера сделали почти 18 тысяч прививок от COVID.

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Новости Украины Тернопольская областьвакцинацияОфис президентаКоронавирусВакцина от коронавируса
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