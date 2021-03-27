Тернопольская область получила "последнее предупреждение" за вакцинацию вне очереди

"В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации", - отметил Тимошенко.

По его словам, вакцинация должна проходить четко по утвержденной дорожной карте. Сейчас в стране идет второй этап вакцинации, на котором прививаться должны люди с очень высоким риском инфицирования и те, кто предоставляет медуслуги. Тимошенко добавил, что областные власти Тернопольской области уже получили "первое и последнее предупреждение по этому инциденту".

"Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне - было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать. Мы надеемся, что подобное больше не повторится - ни в Тернопольской, ни в других областях", - отметили в Офисе президента.

Как сообщала ранее Liga.net, 24 марта в Тернополе вне очереди препаратом Covishield вакцинировали сотрудников "Агропродсервис" и "Тернопольского мясокомбината". Обе компании опубликовали фото процесса вакцинации в соцсетях, однако позже данные посты удалили.

Представители компании "Агропродсервис" пояснили, что для получения вакцин они обратились с соответствующим письмом-просьбой якобы в Центр первичной медицины. Отмечается, что основателем компании "Агропродсервис" является нынешний депутат Верховной рады из группы "За майбутнє" Иван Чайковский. До избрания в парламент он был директором данной компании.