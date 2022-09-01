Власть поддерживает завершение строительства недостроенных объектов "зеленой" генерации, - нардеп

"Минэнерго вообще хочет своим законопроєктом помочь компаниям, которые уже приобрели оборудование для зеленой энергетики, и дать возможность достроить свои зеленые электростанции. Те кто не успели из-за войны достроить до конца этого года, смогут завершить проекты в течение 2 лет - до конца 2024 года", - написал он.

Нардеп также отметил, что НКРЭКУ также поддерживает этот законопроект и поэтому обратилось в Министерство развития общин и территорий, чтобы разблокировать возможность на получение всех необходимых разрешительных документов из реестров.

Также он добавил, что по словам министра энергетики Германа Галущенко в Минэнерго нет планов по отмене "зеленого тарифа".

"Хочется верить в то, что все написанное будет последовательно выполняться, а не станет филькиной грамотой через пару месяцев. Потому что такие случаи мы уже видели неоднократно", - подытожил Кучеренко.

Напомним, Европейская бизнес ассоциация заявляет, что "зеленый" тариф в Украине значительно ниже цены на электроэнергию в ЕС, что позволяет Украине зарабатывать значительные средства по экспорту электроэнергии в Европу.