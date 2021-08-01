Власть не хочет гарантировать выплату долгов "зеленым" инвесторам, - нардеп

Иностранные инвесторы в сектор возобновляемой энергетики Украины до сих пор не получили сигнал от властей о выплате накопленных долгов и разрешении кризиса в отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, сопредседателя межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" Алексея Гончаренко в Facebook .

По его словам, после его обращения Офис президента предложил Кабмину и финансовому комитета Рады внимательно рассмотреть развитие возобновляемой энергетики и государственное регулирование рынка электрической энергии.

"Уже готовится Интегрированный план борьбы с изменением климата и развития энергетики до 2030 года, а в ВР зарегистрирован законопроект, который должен законодательно урегулировать деятельность по накоплению энергии", - сказал Гончаренко.

"Что касается корректировки тарифа на передачу электроэнергии в ответе говорится, что по информации НКРЭКУ, это будет осуществлено с учетом плановой проверки "Укрэнерго". Так же и не имеет четкого ответа относительно государственных гарантий для содействия привлечению кредитов для "Укрэнерго", добавляет нардеп.

"Будем следить за тем, станет ли Кабмин "внимательнее рассматривать" вопросы "зеленой" энергетики. Для начала, стоит начать выполнять обязательства перед инвесторами", - добавил Гончаренко.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Они подчеркнули, что возможное использование акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.