Власть должна защитить педагогов от коронавируса, - Суслова

Правительство обязано выделить средства на обеспечение потребностей школ в санитарных средствах и средствах дезинфекции в условиях эпидемии коронавируса, а Верховная рада - принять законопроект 3036а, который гарантирует обязательное медицинское страхование для всех педагогов.

Об этом заявила председатель женского движения "За будущее" Ирина Суслова.

Она отмечает, что задача государства - защитить людей, которые обеспечивают учебный процесс. Если этого не будет сделано, женское движение политсилы проведет ряд акций протеста во всех регионах Украины, чтобы напомнить власти о выполнении своих функций.

"С сегодняшнего дня из-за коронавируса 145 классов в школах Украины отправили на самоизоляцию и дети будут учиться дома. Напомню, что Министерство здравоохранения накануне учебного года разработало санитарные правила и предусмотрело ряд средств (маски, дезинфицирующие средства и антисептики), которые нужны каждой школе. Но кто должен все это обеспечить, неизвестно. Правительство должно выделить на это средства, а не перекладывать всю ответственность, в том числе финансовую, на директоров школ и родителей", - убеждена Суслова.

Она заявила, что женское движение "За будущее" требует от исполнительной и законодательной власти выполнения своих функций.

"От правительства - выделение средств на обеспечение санитарных нужд школ. От Верховной рады - принять законопроект 3036а, который предусматривает обязательное медицинское страхование всех педагогов, начиная от учреждений дошкольного образования, школ, ПТУ, колледжей и заканчивая высшими учебными заведениями. Наша задача - защитить всех людей, которые обеспечивают учебный процесс", - добавляет Суслова.

Политик обещает, что женское движение политсилы будет настаивать на выполнении своих требований.

"Иначе мы вынуждены будем выйти на забастовки и митинги протеста под каждой облгосадминистрацией, чтобы власть, наконец, услышала всех педагогов и всех родителей, которые сегодня вынуждены нести дополнительные финансовые затраты", - резюмирует Суслова.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения обновило правила для обучения в школах во время пандемии. Минздрав обсудил изменения с международными партнерами, а также педагогами.