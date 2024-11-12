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Власниця ритуальної фірми "Петро Великий" Ландар повідомила, що невідомі погрожують їй вбивством

Фото: власниця ритуальної фірми "Петро Великий" Ландар повідомила, що невідомі погрожують їй вбивством
Автор: Олександр Мороз

Власниця та керівниця ритуальної фірми "Петро Великий" (названа на честь батька засновниці) Алла Ландар повідомила, що невідомі їй особи погрожують їй вбивством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву.

 Відповідну заяву вона подала до правоохоронних органів України. За словами Ландар, на гарячу лінію фірми звернулася особа та почала вести розмову із диспетчером в агресивній формі, зазначивши, що планує позбавити Ландар життя.

Приблизно в цей же час на службовий номер телефону надійшов ще один дзвінок з іншого номера, де невідома особа також висловлювала погрози на її адресу.
На гарячу лінію фірми дзвонили ще кілька разів, а на службовий номер почали надсилати СМС-повідомлення із погрозами.

Алла Ландар пов'язує ці погрози зі своєю підприємницькою діяльністю та заявляє про рейдерське захоплення її підприємства.

Також вона повідомила, що не зупиняючись на погрозах 9.11.24 на території офісу компанії ПФ "Петро Великий", було скоєно напад - двері авто було прострелено вогнепальною зброєю.

Подана заява до представників правоохоронних органів з необхідністю негайного реагування, та не допущення до скоєння тяжких злочинів.

 

 

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