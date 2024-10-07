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Власник "Інгульця" повідомив про смерть сина

Фото: Віталій Поворознюк (Facebook Олександра Поворознюка)
Автор: Андрій Костенко

У понеділок, 7 жовтня, помер син власника і президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка – Віталій. Йому було 34 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Facebook Олександра Поворознюка.

Причина смерті наразі невідома. Про трагедію президент "Інгульця" написав на власній сторінці у соцмережі.Олександр Поворознюк повідомив, що поховання відбудеться 8 жовтня о 12 годині.

"Сьогодні помер мій син... Віталій розумний, чесний, самовіддано працював і я бачив, які він робить успіхи… Ніколи не міг подумати, що буду хоронити свого сина. Віталій гідно прожив своє надто коротке життя, йому було лише 34 роки", – йдеться в дописі.

У серпні цього року ледь не загинув і сам президент "Інгульця". Слідуючи на виїзний матч свого клубу в Кубку України, він не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. Автівка зазнала значних пошкоджень, проте сам Олександр Поворознюк не отримав серйозних травм.

Нагадаємо, що 4 жовтня помер екстренер збірної України та колишній президент Федерації футболу Анатолій Коньков.

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