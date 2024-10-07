Власник "Інгульця" повідомив про смерть сина

Причина смерті наразі невідома. Про трагедію президент "Інгульця" написав на власній сторінці у соцмережі.Олександр Поворознюк повідомив, що поховання відбудеться 8 жовтня о 12 годині.

"Сьогодні помер мій син... Віталій розумний, чесний, самовіддано працював і я бачив, які він робить успіхи… Ніколи не міг подумати, що буду хоронити свого сина. Віталій гідно прожив своє надто коротке життя, йому було лише 34 роки", – йдеться в дописі.

У серпні цього року ледь не загинув і сам президент "Інгульця". Слідуючи на виїзний матч свого клубу в Кубку України, він не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. Автівка зазнала значних пошкоджень, проте сам Олександр Поворознюк не отримав серйозних травм.