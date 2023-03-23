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Влаштували росіянам пекло. Спецназ СБУ показав результат своєї роботи за тиждень

Фото: спецназ СБУ показав результат своєї роботи за тиждень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останніх п'яти днів спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ з групи "Білі вовки" знищили 22 цілі, серед яких танки, БМП, бліндажі й інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як зазначає СБУ, спецназ знищив:

  • 14 танків;
  • 4 БМП;
  • 2 бліндажі з піхотою противника;
  • 1 спецмашину для розмінування;
  • 1 склад з боєприпасами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" знищили десять одиниць ворожих танків лише за одну ніч.

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