Влаштували росіянам пекло. Спецназ СБУ показав результат своєї роботи за тиждень

Протягом останніх п'яти днів спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ з групи "Білі вовки" знищили 22 цілі, серед яких танки, БМП, бліндажі й інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" знищили десять одиниць ворожих танків лише за одну ніч.

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