ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Влаштували росіянам пекло. Спецназ СБУ показав результат своєї роботи за тиждень

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 11:39
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останніх п'яти днів спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ з групи "Білі вовки" знищили 22 цілі, серед яких танки, БМП, бліндажі й інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як зазначає СБУ, спецназ знищив:

  • 14 танків;
  • 4 БМП;
  • 2 бліндажі з піхотою противника;
  • 1 спецмашину для розмінування;
  • 1 склад з боєприпасами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" знищили десять одиниць ворожих танків лише за одну ніч.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Служба безпеки України
NEWS
Скільки "Шахедів" залишилось у Росії: відповідь ГУР
Скільки "Шахедів" залишилось у Росії: відповідь ГУР
DAILY
Вадим Скібіцький: Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький: Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік