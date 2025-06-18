У Владивостоку побили дипломатку ЄС: російського посла викликали "на килим"

За словами речниці ЄС Анітти Хіппер, Європейський Союз викликав посла Росії в Брюсселі для пояснень після нападу на чиновника у місті Владивосток минулого місяця.

"Ми засуджуємо будь-яке насильство щодо дипломатів ЄС. Вони повинні мати можливість виконувати свої обов'язки без страху та залякування. Безпека наших співробітників є першочерговою, і ми продовжуватимемо переглядати захист наших дипломатичних співробітників", - заявила речниця ЄС.

Напад на дипломатку ЄС

Як відомо, на європейського дипломата напали у Владивостоку 26 травня. Ім'я посадовця, громадянство та стан здоров'я не розголошуються.

Проте німецьке видання Der Spiegel повідомило, що постраждала дипломатка з Румунії, яка приїхала до російського міста в офіційних справах.

За даними ЗМІ, на жінку напали після того, як вона вийшла з готелю на ранкову прогулянку. Біля неї зупинилася машина, з якої вийшли двоє чоловіків. Їй погрожували, а потім побили.

Німецьке видання з посиланням на дипломатичні джерела ЄС повідомляє, що чоловіки нібито працюють на російські спецслужби.