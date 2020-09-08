Владимир Зеленский и Борис Ложкин откроют KJF 2020

8-9 сентября самые влиятельные политики, бизнесмены и общественные деятели будут обсуждать актуальные проблемы еврейской общины и глобальные вызовы в рамках Kyiv Jewish Forum 2020. Откроют форум президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, сообщает The Jerusalem Post.

Участие в KJF 2020 также примут сменный премьер-министр Израиля Бени Ганц, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, мэр Киева Виталий Кличко, историк Сергей Плохий, правозащитник Натан Щаранский и многие другие.

Как заявил Борис Ложкин, сегодня Украина занимает последнее место по уровню антисемитизма среди стран Центральной Европы, а еврейские организации становятся все более значимыми в жизни украинского общества.

«Мы наблюдаем возрождение жизни еврейской общины в Украине. Очень активны как религиозные организации, так и нерелигиозные. Работают еврейские центры, еврейские школы, рестораны кошерной кухни. А число евреев в Украине на данный момент достигло 200 тысяч», - отметил президент Еврейской конфедерации Украины.

Kyiv Jewish Forum стал глобальной мультинациональной платформой для обсуждения проблем, волнующих еврейское сообщество и весь мир, таких как борьба с терроризмом и ксенофобией, построение более безопасного и толерантного общества, изучение и осознание самых драматичных страниц истории для того, чтобы избежать повторения кровавых трагедий в будущем.

Kyiv Jewish Forum 2020 организован Еврейской конфедерацией Украины в партнерстве с The Jerusalem Post. По словам президента ЕКУ Бориса Ложкина, «Kyiv Jewish Forum открыл перед еврейским сообществом новые возможности». Дискуссионных площадок и тем для обсуждения будет больше, а обратная связь станет более эффективной. Следить за ходом дискуссий и участвовать в их обсуждении можно по ссылке https://congress.jpost.com/jcu2020/

Напомним, первый Kyiv Jewish Forum прошел в Киеве в 2019 году, собрав более 500 участников из десятков стран мира.