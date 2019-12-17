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Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия

Новости » Спорт     17.12.2019 - 10:20
Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия
Фото: Владимир Кличко (facebook.com/KlitschkoOfficial)

Победителя номинации выберут американские журналисты

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Также на награду Joe Louis Fighter of the Decade претендуют американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, филиппинец Мэнни Паккьяо и мексиканец Сауль Альварес.

Победитель номинации будет назван 17 января. Эта награда вручается уже в третий раз, до этого ее обладателями были Рой Джонс-младший (1990-1999) и Пакьяо (2000-2009).

В настоящий момент Кличко, Мэйвезер и Уорд уже завершили профессиональные карьеры.

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда нокаутом уступил Энтони Джошуа. С тех пор он продолжает тренироваться и не опровергает слухи о том, что однажды может вернуться в ринг.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Кличко провел переговоры о возможности провести три заключительных боя.

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